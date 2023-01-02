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Від 1 січня 2023 року Німеччина збільшує допомогу для біженців з України: кому і наскільки

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Від 1 січня 2023 року Німеччина збільшує допомогу для біженців з України: кому і наскільки

Допомога біженцям в Німеччині

Німеччина збільшила допомогу для деяких категорій біженців з України. Хто зможе їх отримувати, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як повідомило німецьке видання RedaktionsNetzwerk Deutschland від 1 січня 2023 року Німеччина збільшує допомогу для біженців з України.

Розмір виплат зросте на 40-50 євро на місяць.

Для окремих категорій громадян виплати будуть такими:

  • самотні дорослі - 502 євро на місяць,
  • самотні батьки – 502 євро на місяць,
  • повнолітній громадянин України (одружений) - 451 євро на місяць,
  • діти 14-17 років – 420 євро,
  • діти 6-13 років – 348 євро,
  • діти віком до 5 років – 318 євро.

Окрім безпосередньо виплат українцям покривається частина вартості оренди житла. Сума відрізняється залежно від федеральної землі та становить близько 520 євро на місяць на одну особу.

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Дата публікації
Перегляди
3227
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