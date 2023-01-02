Від 1 січня 2023 року Німеччина збільшує допомогу для біженців з України: кому і наскільки

Німеччина збільшила допомогу для деяких категорій біженців з України. Хто зможе їх отримувати, читайте в матеріалі ТСН.ua
Як повідомило німецьке видання RedaktionsNetzwerk Deutschland від 1 січня 2023 року Німеччина збільшує допомогу для біженців з України.
Розмір виплат зросте на 40-50 євро на місяць.
Для окремих категорій громадян виплати будуть такими:
- самотні дорослі - 502 євро на місяць,
- самотні батьки – 502 євро на місяць,
- повнолітній громадянин України (одружений) - 451 євро на місяць,
- діти 14-17 років – 420 євро,
- діти 6-13 років – 348 євро,
- діти віком до 5 років – 318 євро.
Окрім безпосередньо виплат українцям покривається частина вартості оренди житла. Сума відрізняється залежно від федеральної землі та становить близько 520 євро на місяць на одну особу.
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