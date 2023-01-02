Від 1 січня 2023 року Німеччина збільшує допомогу для біженців з України: кому і наскільки

Німеччина збільшила допомогу для деяких категорій біженців з України. Хто зможе їх отримувати, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як повідомило німецьке видання RedaktionsNetzwerk Deutschland від 1 січня 2023 року Німеччина збільшує допомогу для біженців з України.

Розмір виплат зросте на 40-50 євро на місяць.

Для окремих категорій громадян виплати будуть такими:

самотні дорослі - 502 євро на місяць,

самотні батьки – 502 євро на місяць,

повнолітній громадянин України (одружений) - 451 євро на місяць,

діти 14-17 років – 420 євро,

діти 6-13 років – 348 євро,

діти віком до 5 років – 318 євро.

Окрім безпосередньо виплат українцям покривається частина вартості оренди житла. Сума відрізняється залежно від федеральної землі та становить близько 520 євро на місяць на одну особу.

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