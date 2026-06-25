З App Store викинули російські застосунки: які сервіси більше не можна завантажити

App Store / © appleinsider.ru

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Apple видалила з App Store низку російських застосунків, зокрема “Однокласники”, Mail.ru, а також окремі сервіси VK.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на скарги користувачів і заяву VK.

За повідомленнями, з App Store зникли застосунки “VK Музика”, “VK Месенджер”, “VK Відео”, “VK Знайомства”, а також додатки Mail.ru та “Однокласників”. Водночас сама соцмережа “ВКонтакте”, за даними російських медіа, нібито залишається доступною.

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Користувачі, які встановили ці застосунки раніше, поки можуть ними користуватися. Однак оновити додатки або завантажити їх повторно з App Store вже неможливо.

Також користувачам iPhone більше не надходитимуть push-сповіщення від видалених застосунків.

У пресслужбі VK поскаржилися, що Apple прибрала додатки “без попередження”. У компанії назвали рішення “немотивованим і неприйнятним”.

Водночас для користувачів Android відповідні застосунки через Google Play, за даними російських медіа, залишаються доступними.

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Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що у Мережу потрапили документи про російський «Проект 2026». З них стало відомо, що Росія планувала «засмітити» Інтернет фейковими сайтами, які імітують Вікіпедію та аналітичні центри.

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