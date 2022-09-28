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З App Store зникли російські популярні застосунки: в Apple назвали причину

З App Store зникли російські популярні застосунки: в Apple назвали причину

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З App Store зникли російські популярні застосунки: в Apple назвали причину

Фото: appleinsider.ru

Корпорація відповіла, чому видалили із App Store застосунки російського VK.

Корпорація Apple видалила з App Store застосунки з портфеля активів VK у зв'язку з тим, що їх розповсюджують розробники, співвласниками яких є сторони, які перебувають під британськими санкціями.  

Про це пише The Verge з посиланням на заяву речника Apple Адама Дему.

"Ці застосунки розповсюджуються розробниками, більша частина яких належить або контролюється однією або декількома сторонами, на які накладено санкції уряду Великої Британії", - йдеться в заяві представника Apple.

Тому Apple закрила облікові записи розробників, пов’язані з цими програмами, і програми не можна завантажити з будь-якого App Store, незалежно від місця розташування. 

"Користувачі, які вже завантажили ці програми, можуть продовжувати ними користуватися", - додав Дему.

У понеділок уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти російських олігархів у відповідь на псевдореферендуми, які Росія провела на захоплених територіях України.. Санкції стосуються 23 керівників "Газпромбанку", російського банку, пов'язаного з VK.

Нагадаємо, з App Store зникли російські застосунки “ВКонтакте”, "VK Музика" та електронна пошта Mail.

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