З App Store зникли російські популярні застосунки: в Apple назвали причину

Корпорація відповіла, чому видалили із App Store застосунки російського VK.
Корпорація Apple видалила з App Store застосунки з портфеля активів VK у зв'язку з тим, що їх розповсюджують розробники, співвласниками яких є сторони, які перебувають під британськими санкціями.
Про це пише The Verge з посиланням на заяву речника Apple Адама Дему.
"Ці застосунки розповсюджуються розробниками, більша частина яких належить або контролюється однією або декількома сторонами, на які накладено санкції уряду Великої Британії", - йдеться в заяві представника Apple.
Тому Apple закрила облікові записи розробників, пов’язані з цими програмами, і програми не можна завантажити з будь-якого App Store, незалежно від місця розташування.
"Користувачі, які вже завантажили ці програми, можуть продовжувати ними користуватися", - додав Дему.
У понеділок уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти російських олігархів у відповідь на псевдореферендуми, які Росія провела на захоплених територіях України.. Санкції стосуються 23 керівників "Газпромбанку", російського банку, пов'язаного з VK.
Нагадаємо, з App Store зникли російські застосунки “ВКонтакте”, "VK Музика" та електронна пошта Mail.
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