З авіацією та ракетно-артилерійською стріляниною: РФ та Китай проводять військово-морські навчання 

Ці навчання є традиційними і вони проводяться вже 10 років.

Росія та Китай проводять спільні військово-морські навчання, які триватимуть до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Міноборони Росії.

У навчаннях візьмуть участь чотири російські та шість китайських кораблів.

Москва повідомила, що в них візьмуть участь чотири кораблі ВМФ Росії, включаючи ракетний крейсер "Варяг". Флоти обох країн супроводжуватимуть літаки та гелікоптери.

Навчання, які проводяться щорічно від 2012 року, передбачають ракетно-артилерійські стрілянини у Східно-Китайському морі.

Цьогоріч вони тривають від 21 до 27 грудня. Ще в понеділок, 19 грудня, російські кораблі вийшли з порту Владивосток Далекому Сході Росії.

"Основна мета навчань – зміцнення морського співробітництва між Росією та Китаєм та підтримання миру та стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – йдеться у повідомленні російського Міноборони.

Нагадаємо, 16 грудня Росія розпочала в Калінінградській області військові навчання. До них залучили понад 1,5 тисячі військовослужбовців країни-агресорки, понад 10 бойових кораблів, а також авіацію.

Співпраця РФ та Китаю

Протягом 9 місяців повномасштабної війни Росії проти України Китай займав позицію "ні вашим, ні нашим", а також уникав критики Росії у зв'язку з війною в Україні. Але, як повідомляють політичні радники Пекіна, тепер лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з РФ.

За даними американських ЗМІ, лідер Китаю "давно захоплюється Путіним" і що він "подвоює ставку на президента РФ". Є думка, що Китай вирішив остаточно перейти на сторону РФ.

Так, 21 грудня заступник голови Ради Безпеки Росії Медведєв в Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, Медведєв нібито також передав Пекіну "послання" від Путіна.

Натомість лідер Китаю заявив Медведєву, що його країна хотіла б бачити переговори щодо України.

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий каже, що Китай займає позицію, яка зараз на користь Росії. І поки Китай гратиме таку гру, спокою не буде.

Утім, попри досить теплі стосунки, Пекіну не подобаються залякування диктатора Володимира Путіна ядерною зброєю, заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

А на березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 кілометрів від російського Хабаровська, з'явився колючий дріт. На знімках видно транспаранти, які свідчать: "Будьте обережні, не перетинайте кордон", "Перетин кордону незаконний, за це передбачено покарання", "Зберігати прикордонну інфраструктуру – завдання кожного громадянина".

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