Z-барани: у Росії міністерство опублікувало відео отари із символом Z, а потім видалило

Z-барани: у Росії міністерство опублікувало відео отари із символом Z, а потім видалило

Відео перегону отари овець із головним символом рашизму - літерою Z супроводжувалося фрагментом з пісні Газманова "Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила".

У Росії дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства опублікувало відео перегону отари овець. На кожній тварині була написана літера Z.

Однак ролик був на офіційному акаунті відомства недовго, згодом його чомусь видалили, повідомляє "Радіо Свобода".

Відео з отарою супроводжувалося фрагментом з пісні Олега Газманова "Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила".

Нагадаємо, у російських магазинах продають "патріотичні" льодяники на паличці у формі головного символу рашизму - літери Z.

Звідки походить сучасний рашизм і чи схожий він на нацизм – політолог

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