Z-барани: у Росії міністерство опублікувало відео отари із символом Z, а потім видалило

Відео перегону отари овець із головним символом рашизму - літерою Z супроводжувалося фрагментом з пісні Газманова "Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила".
У Росії дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства опублікувало відео перегону отари овець. На кожній тварині була написана літера Z.
Однак ролик був на офіційному акаунті відомства недовго, згодом його чомусь видалили, повідомляє "Радіо Свобода".
Відео з отарою супроводжувалося фрагментом з пісні Олега Газманова "Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила".
Нагадаємо, у російських магазинах продають "патріотичні" льодяники на паличці у формі головного символу рашизму - літери Z.
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