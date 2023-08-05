З Білорусі полетіли майже всі російські гелікоптери — "Гаюн"

З білоруського аеродрому "Мачулищі" злетіла група з десяти вертольотів ВКС РФ. Вони перетнули кордон і приземлилися у Брянській області РФ.

З Білорусі полетіли 10 вертольотів ВКС РФ разом з двома десятками росіян, що належать до особового складу. Більшість з гелікоптерів були на території РБ від січня 2023 року.

Про це інформує моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

Так, сьогодні, 5 серпня, вранці з аеродрому "Мачулищі" злетіла група з десяти вертольотів ВКС РФ, зокрема 4 одиниці - Мі-8 ВКС РФ та 6 одиниць Мі-24 ВКС РФ.

Зазначається, що гвинтокрили полетіли у східному/південно-східному напрямку. Їх пізніше помітили над Могильовською областю в напрямку кордону з РФ, який надалі вони перетнули. За інформацією Гаюна, пізніше всі 10 гелікоптерів приземлилися на аеродромі "Сеща" у Брянській області РФ. Більшість з них провела в Білорусі 209 днів (з 8 січня 2023 р.).

"Таким чином, сьогодні вранці значно зменшилося авіаційне угруповання ПКС РФ у Білорусі. Нагадаємо, що в Білорусі перебувало щонайменше 11 вертольотів ПКС РФ. Тепер, імовірно, залишився один", - пише "Беларускі Гаюн".

Крім того, за час перебування в Білорусі, ця група гелікоптерів втратила одну з одиниць своєї техніки. Так, у червні під Івацевичами розбився гелікоптер Мі-24 ВКС РФ.

Нагадаємо, Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

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