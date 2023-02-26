З Білорусі вибув один із військових ешелонів РФ: куди перекинули армійців і техніку

У Білорусі зі станції Слонім, що в Гродненській області, на російську станцію Матвєєв-Курган, Ростовська область, 25 лютого було відправлено військовий ешелон РФ. Вибуло з РБ не менше 43 одиниць техніки і близько 250 осіб особового складу.

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

Вказується, що у складі ешелону був 51 вагон, з них 5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ: приблизно 250 осіб); 3 критих вагона (зі спорядженням); 43 вагони-платформи.

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Датою прибуття на станцію призначення називають 4 березня.

"Беларускі Гаюн" нагадав, що повідомляв про ешелон з технікою ЗС РФ, який був помічений у Слонімі, 24 лютого. Серед техніки були виявлені: КШМ Р-149БМР "Кушетка-Б" та Р-149МА1, 2 КамАЗи (кунг), тентований Урал, бензовоз Урал та польовий командний пункт АПЕ-5 (на базі шасі КамАЗ).

"Таким чином, РФ продовжує використовувати інфраструктуру ЗС РБ для навчання російських військових. Вибуття до зони бойових дій чергового ешелону з технікою та особовим складом РФ – наочне підтвердження цього", - йдеться в повідомленні.

До слова, саме з території Білорусі 24 лютого 2022 року на Київ йшли перші окупаційні танки. Також Лукашенко надав Путіну дозвіл на використання своєї території для транспортування військової техніки РФ, розміщення військових баз. З Білорусі неодноразово окупанти потужно обстрілювали ракетами Україну й атакували дронами.

Раніше спостерігачі попереджали, що Білорусь може розташувати один із зенітно-ракетних дивізіонів у Лунинці. Наразі відомо, що там почали годувати військових у населеному пункті.

Кількома тижнями раніше "Беларускі Гаюн" заявляв, що ворожа авіації у РБ почала імітувати зльоти винищувачів МіГ-31К, які є потенційними носіями високоточних ракет "Кинджал", під час зльотів літаків інших типів.

Також стало відомо, що цьогоріч у Білорусі розпочнуть будівництво нового полігону та військового містечка у Гомельській області, що поблизу кордону з Україною. На будівництво військових об’єктів витратять десятки мільйонів доларів.

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