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З Білорусі знову проривалися мігранти: польських прикордонників закидали камінням та гіллям

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З Білорусі знову проривалися мігранти: польських прикордонників закидали камінням та гіллям

Прикордонна служба Польщі

Крім того, 16 осіб намагалися незаконно перетнути кордон Польщі.

Прикордонна служба Польщі повідомила про чергову спробу силового перетину кордону з Білоруссю. 

Про йдеться на сторінці Прикордонної служби РП у Twitter.

"На ділянці, що охороняється постом у Шудзялові, 4 іноземці намагалися потрапити на територію Республіки Польща, а 2 людини в цивільному закидали польських патрульних камінням та гілками", - йдеться у повідомленні польських прикордонників.

Крім того, у польській прикордонній службі додали, що 2 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 16 осіб.

Варто зазначити, днями, 29 грудня, на польському кордоні, де кілька місяців спостерігається міграційна криза,  нелегали намагалися прорватися на територію ЄС, а білоруські служби влаштували чергову провокацію. 

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