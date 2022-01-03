З Білорусі знову проривалися мігранти: польських прикордонників закидали камінням та гіллям

З Білорусі знову проривалися мігранти: польських прикордонників закидали камінням та гіллям

Крім того, 16 осіб намагалися незаконно перетнути кордон Польщі.

Прикордонна служба Польщі повідомила про чергову спробу силового перетину кордону з Білоруссю.

Про йдеться на сторінці Прикордонної служби РП у Twitter.

"На ділянці, що охороняється постом у Шудзялові, 4 іноземці намагалися потрапити на територію Республіки Польща, а 2 людини в цивільному закидали польських патрульних камінням та гілками", - йдеться у повідомленні польських прикордонників.

Крім того, у польській прикордонній службі додали, що 2 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 16 осіб.

Wczoraj tj.02.01 gr.usiłowało nielegalnie przekroczyć 16 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Szudziałowie 4 cudzoziemców próbowało przedostać się na terytorium RP, podczas gdy 2 osoby w cywilnych ubraniach rzucały kamieniami i gałęziami w stronę polskich patroli. pic.twitter.com/tj4TNCmPFs — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 3, 2022

Варто зазначити, днями, 29 грудня, на польському кордоні, де кілька місяців спостерігається міграційна криза, нелегали намагалися прорватися на територію ЄС, а білоруські служби влаштували чергову провокацію.

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