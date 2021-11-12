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З білоруського боку польських прикордонників і військовослужбовців намагалися сліпити лазером: відео

З білоруського боку польських прикордонників і військовослужбовців намагалися сліпити лазером: відео

Associated Press

Нова провокація потрапила на відео.

Польських прикордонників намагалися сліпити лазером силовики з білоруського боку кордону.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

Нагадаємо:

  • Група мігрантів перетнула прикордонний перехід Польщі з боку Білорусі. Утім, далі просунутися мігрантам не дали польські силовики. Мігрантів затримали польські силовики і вони пішли уздовж огорожі.
  • Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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