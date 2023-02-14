З будинку падали димарі, людей евакуйовували: подробиці нового землетрусу в Румунії (фото)

В Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус магнітудою 5,7 бала. Через це пошкоджено будинок у місті Таргу-Жіу.

Про це пише видання румунське видання libertatea.ro.

Відомо, що після землетрусу магнітудою 5,7 бала відбулися ще два підземні поштовхи магнітудою 3,4 і 3,5. Мер міста Таргу-Жіу розповів, що землетрус завдав ще більшої шкоди, ніж вчорашній.

Фото: libertatea.ro

"Кілька димарів впали з будівлі ратуші на автомобілі у дворі, встановлюються наслідки. Ми евакуювали персонал, але інтенсивність землетрусу була дуже високою, а його тривалість довшою, порівнюючи зі вчорашнім днем", - сказав він.

Фото: libertatea.ro

Також румунські ЗМІ публікують фото з наслідками землетрусу в Таргу-Жіу. Цегла і черепиця відірвалися від будівлі і впали на вулицю.

Фото: libertatea.ro

Землетрус відчувався і в місті Клуж. Після цього три людини зателефонували на 112.

"В інтегрованій диспетчерській службі ISU-SAJ було зареєстровано три дзвінки з повідомленням про землетрус. Про пошкодження або інші проблеми не повідомляється, але спеціальний автомобіль здійснить розвідувальну місію на вулиці Алмашулуй в Клуж-Напока і в комуні Флорешть", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 14 лютого в Румунії стався вже другий землетрус. Перший був зафіксований 13 лютого. Місцеві повідомляли, що чули його в різних населених пунктах країни. Через це в одному із помешкань навіть тріснули стіни.

Раніше українські науковці зазначали, що є загроза того, що землетрус в Румунії може відчуватися і в Україні. Існує небезпека підземних поштовхів в Одеській області та на Прикарпатті, а також в окупованому Криму.

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