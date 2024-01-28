З чим Путін йде на вибори 2024 року: до яких сценаріїв готується Кремль та чому "цар" буде вічним 

Вибори глави держави в Росії відбудуться в умовах повномасштабної війни, санкцій та ескалації у міжнародних відносинах.

Російська Рада Федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Президент Росії Володимир Путін 8 грудня оголосив про намір взяти участь у запланованих виборах глави російської держави.

У Кремлі визначилися з конкурентами Путіна на виборах

В Адміністрації президента РФ вже вирішили, хто буде конкурентами Володимира Путіна на президентських виборах.

Як пише "Медуза" з посиланням на близькі до Кремля джерела, під час відбору потенційних конкурентів одним з головних критеріїв став вік, щоб Путін не здавався занадто старим.

Нібито серед кандидатів не повинно бути політиків молодше 50 років.

За словами джерел, у Кремлі розраховують, що конкуренцію диктатору складуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР і "Нових людей".

Згодом стало відомо, що у Путіна з’явився конкурент на майбутніх президентських виборах 2024 року. Про намір взяти в них участь заявив російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), який перебував у СІЗО, а напередодні отримав чотири роки колонії.

Крім того, Центрвиборчком РФ відмовив єдиній опозиційні претендентці Катерині Дунцовій у допуску до збору підписів посилаючись на помилки у її документах. Таке рішення ЦВК підтримав одноголосно.

"Ви жінка молода, у вас все попереду", — заявила очільниця ЦВК РФ Елла Памфілова Катерині Дунцовій.

За конституційною реформою, яку Кремль провів 2020 року, Путін має право балотуватися ще на два шестирічних терміни після закінчення повноважень наступного року. Потенційно він може бути главою держави до 2036 року. Якщо це станеться, як звертає увагу британський оглядач Пйотр Сауер, Путін, який очолив РФ 1999 року, може стати найдовшим правителем Росії від часів Російської імперії, і перевершить навіть 29-річний термін перебування при владі Сталіна.

Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації "визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру".

Підготовка до виборів почалася

В адміністрації президента РФ (АП) вже почали готуватися до президентської кампанії 2024 року. Близькі до АП джерела видання "Медуза" кажуть, що Кремль проводить присвячені цій темі наради за участю чиновників і політтехнологів.

За їхніми словами, кампанія будуватиметься виключно під Володимира Путіна, інші кандидати від влади не розглядаються, а його "суперниками" мають виступити лідери партій, які мають представництво в Держдумі. На відміну від минулих виборів, 2024 року вирішили відмовитися від залучення як "спаринг-партнерів" ліберальних кандидатів, на кшталт Григорія Явлінського чи Ксенії Собчак.

Підготовка перебуває в попередній стадії, є припущення, що головним ідеологічним контуром стане тема єдності, розповіли в АП.

Однак поки що не зрозуміло, яку ідеологічну платформу підведуть під майбутні вибори. Джерела журналістів стверджують, що Путін вдаватиметься до антизахідної риторики, розмірковуючи "про повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ". Проблема в тому, що така риторика цікава насамперед власне диктатору, а не виборцям, які переймаються іншими проблемами.

Хоч як би там було, Кремль хоче поставити рекорд на виборах, забезпечивши Путіну майже 100% голосів.

Вибори президента Росії, згідно з програмою, мають розпочатися 17 березня 2024 року / Фото: Associated Press

"Після того, які показники були офіційно озвучені на "референдумах щодо приєднання" "ДНР" та "ЛНР", Херсонщини та Запоріжжя, показувати щось значно нижче буде не можна. Підтримка має бути тотальною. Зокрема, для демонстрації популярності президента Заходу", — сказало одне з джерел "Медузи".

Хто голосуватиме за Путіна, а хто - ні

Новим елементом майбутніх виборів стане прошарок людей, безпосередньо пов'язаних з війною в Україні, - це солдати, які брали участь у "спеціальній воєнній операції", а також їхні сім'ї, звертають увагу джерела "Комерсанта".

Кремль ставить завдання забезпечити російському диктатору "тотальну підтримку" / Фото: Associated Press

Як зазначає один із співрозмовників російського видання, особливе значення у майбутніх виборах буде відведене тимчасово окупованим Росією територіям України.

"Цього року вперше доведеться працювати з електоратом нових чотирьох регіонів, який візьме участь у президентських виборах", - цитує його слова видання.

За даними опитування, Путіна на посаді господаря Кремля ще один термін хотіли би бачити тільки 53% громадян РФ віком менш, ніж 30 років. Інші віддали б перевагу іншому кандидату на виборах, які заплановані на березень 2024 року.

Найактивнішими прихильниками Путіна є росіяни віком від 60 років. Підтримати президента на березневих виборах планують 73% із них. Загалом голосувати за Путіна збираються дві третини населення країни, причому його кандидатуру частіше підтримують жінки (70%), ніж чоловіки (61%).

Невдоволення та протести підривають авторитет Путіна

Майже за два роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України в лютому 2022 року, кінця війни не видно. А зростаюче невдоволення родичів російських солдатів – багато з яких підтримують саму війну, але незадоволені тим, як ставляться до мобілізованих – загрожує збурити внутрішню політику Росії напередодні березневих виборів президента. Протести жінок мобілізованих, ймовірно, суперечать наративу Кремля про країну, яка з ентузіазмом об’єдналася у підтримці людини, яка чверть століття править країною як президент чи прем’єр-міністр.

Вибори відбудуться у заплановані терміни / Фото: Associated Press

Цими тижнями Башкортостан і всю РФ сколихнули масові протести, перші після всеросійських антивоєнних акцій березня 2022-го і протесту в Дагестані вересня того року. Попередні заворушення видавалися очевидними, оскільки були викликані шоком війни і подальшою мобілізацією. Сьогодні натомість ситуація для російської влади складніша і небезпечніша.

Кілька десятків тисяч жителів Баймака вийшли з вимогою звільнити місцевого активіста Фаїля Алсинова, засудженого до чотирьох років позбавлення волі. Люди зважилися на відкрите силове протистояння із представниками влади під політичними гаслами "Свободу!" і "В об'єднанні сила!"

Політичний струс у Башкортостані загрожує режиму Путіна значно більш руйнівними наслідками, ніж розрізнений і навколовоєнний протест.

Окрім цього, російську "стабільність" порушує супутня несправедливість як-то: затягування демобілізації, нестача у мобілізованих амуніції чи внесення вбитих на війні росіян до списків зниклих безвісти, з відповідними фінансовими втратами. Не варто забувати і про тиск західних санкцій, які росіяни не визнають і кажуть - все добре. Однак "добре" у мегаполісах. У менших містах росіяни бідкаються на пустий холодильник та фінансування "СВО". У поселеннях газовидобувних регіонів немає газу, а нафтовидобувних – життя.

Який образ готують Путіну на виборах

На майбутні вибори президента Путін йде в образі "царя", зазначає аналітик Ігар Тишкевич. Кремлівська пропаганда вже починає розкручувати цю модель — але в ній, поряд із привабливістю для росіян, закладені й слабкості.

"На перший погляд, Путіну боятися нічого — соціологія малює хороші цифри "народної підтримки". Ба більше, населення пов'язує своє майбутнє саме з однією персоною. Або наступником, на якого ця персона вкаже. Та ж соціологія демонструє основний страх росіян — відсутність "спадкоємця трону". Ідеально для Путіна? Так, але не зовсім. Як це бувало в російській історії, правитель, який припустився слабкості, або зазнав військової, або військово-політичної поразки, легко втрачає владу", - пише експерт.

Путін, очевидно, голосує сам за себе / Фото: Associated Press

Але концепція "царя" таїть у собі й небезпеку, зазначає аналітик. Якщо цар демонструє слабкість, особливо якщо ця слабкість знаходить очевидне підтвердження — царя зносять. І обирають (призначають, у разі палацових переворотів) нового.

"Слабкість царя — це, зокрема, й електоральні результати. Тобто кількість громадян РФ, які своїми голосами продемонстрували відданість правителю. Тому для Кремля отримати на виборах менше 70% вкрай ризиковано", - додав він.

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що вибори у РФ можна і не проводити, бо переможець буде той самий.

"Вибори Путіна — це вибори довічного імператора зі зміною правил гри. Тепер "модель Березовського", коли знищувалися "опоненти", перетворюється на "модель Пригожина", коли знищується будь-хто, кого запідозрили в нелояльності. Це не значить, що убʼють всіх і почнеться терор, але понятійне право розправитися з будь-ким Путін бере собі. Страх бути знищеним лише за невелику нелояльність чи самостійність — стає головним рушієм для співіснування еліт", - написав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін йде на п'ятий термін! Президент Росії оголосив, що балотуватиметься знову!

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