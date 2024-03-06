З дороги Трампа пішов останній суперник: Ніккі Хейлі виходить із передвиборчих перегонів

Ніккі Хейлі, головний конкурент Трампа у боротьбі за висування в кандидати від Республіканської партії на виборах президента США, виступить із промовою у Чарльстоні, Південна Кароліна, о 10 ранку за східним часом (17 годин за Києвом). Вона збирається оголосити про свій вихід із гонки та підтвердити свою відмову підтримати лідера партії Дональда Трампа.

Про це пише видання Independent.

У Супервівторок Хейлі вдалося здобути лише одну перемогу – у Вермонті.

У той час як Трамп швидко вийшов до своїх прихильників у Мар-а-Лаго, щоб оголосити про перемогу, після того, як 11 з 15 республіканських праймеріз були оголошені на його користь, пані Хейлі взагалі не з'явилася на публіці того вечора.

Ніккі Хейлі постійно піднімалася в опитуваннях після зіркових виступів на дебатах і восени привернула багато уваги з боку багатих донорів та республіканців, які не підтримували Трампа.

Однак як пише видання, у грудні "колеса її передвиборчої кампанії почали відриватися", оскільки вона припустилася низки невиправних помилок.

Коли у грудні її запитали про причини Громадянської війни у ​​США, вона не назвала рабство основною проблемою.

У січні вона неодноразово заявляла, що США ніколи не були расистською країною.

Однак, порівняно зі своїми суперниками з Республіканської партії, кампанія Ніккі Хейлі була помірнішою з таких питань, як обмеження на зброю та права на аборт.

Однак деякі критики зазначили, що вона, "можливо, недостатньо дистанціювалася від Трампа", щоб справді отримати підтримку виборців.

Наприклад, в одному зі своїх виступів Хейлі заявила, що якщо її оберуть президентом США, а Трампа визнають винним у федеральних злочинах, вона помилує його. Також колишній губернатор Кароліни не стала засуджувати Трампа після того, як його визнали винним у сексуальному насильстві.

Після Супервівторка Ніккі Хейлі зібрала всього 86 із 2429 голосів делегатів від Республіканської партії, тоді як Дональд Трамп отримав 947 після перемоги на кокусах.

Коли пані Хейлі вступила в гонку 2024 року, вона стала першою кольоровою жінкою, яка балотувалася в кандидати від республіканської партії.

Нагадаємо, Ніккі Хейлі підтримала військову допомогу Україні та розкритикувала Джо Байдена, вона заявила, що США мають надати Україні всю необхідну допомогу, щоб американським військовим не довелося воювати з Росією.

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