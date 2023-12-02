З Естонії можуть депортувати людей, які захочуть отримати громадянство РФ

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що влада розглядає можливість депортації людей, які вирішать отримати громадянство Росії.

Про це йдеться у її відповіді на лист члена парламенту Александра Чаплигіна, пише Postimees.

"Той факт, що людина, яка проживала в Естонії, вирішила отримати громадянство Російської Федерації в той час, коли Росія здійснює напади на Українську державу і народ, свідчить, що за необхідності в рамках мобілізації вона готова вступити до армії РФ і взяти участь в нападах на Україну", - заявила Каллас.

Вона зауважила, що через незалежні ЗМІ людина, яка тривалий час прожила в Естонії, мала можливість скласти справжнє уявлення про напади Росії на Україну та про відношення вільного, демократичного світу до нападів Росії на Україну і при цьому добровільно вирішила прийняти російське громадянство, це явний сигнал, який естонська держава неспроможна ігнорувати.

Кая Каллас зазначила, що заява міністра внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса щодо пошуку способу депортувати тих, хто вирішить отримати громадянство Росії, є офіційною позицією естонського уряду.

Прем’єр-міністерка нагадала, що згідно зі статтею 241 "Закону про іноземців" посвідка на довгострокове проживання в Естонії може бути анульована у разі, якщо іноземець становить загрозу громадському порядку та національній безпеці.

Нагадаємо, Естонія може закрити кордон з Росією.

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