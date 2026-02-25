Дональд Трамп / © Associated Press

З оприлюдненого Міністерством юстиції США масиву документів у справі бізнесмена Джеффрі Епштейна зникло понад 90 записів про допити свідків. Це становить чверть від загального списку ФБР. Серед відсутніх файлів є три інтерв’ю з жінкою, яка звинуватила Дональда Трампа в сексуальному насильстві, що нібито сталося кілька десятиліть тому.

Про це повідомляє CNN.

Зниклі документи та реакція Конгресу

Згідно з журналом доказів, наданим адвокатам спільниці Епштейна Гіслейн Максвелл, ФБР зареєструвало близько 325 звітів про допити (так звані файли «302»). Однак понад 90 із них наразі відсутні на офіційному вебсайті Мін’юсту.

Член Комітету з нагляду Палати представників Роберт Гарсія піддав сумніву повноту оприлюднених даних. Він зазначив, що відсутність доступу до свідчень особи, яка висунула серйозні звинувачення проти чинного президента, викликає питання щодо дотримання адміністрацією Трампа закону про розкриття інформації.

У чому звинувачують Трампа

Як повідомляє видання, відсутні записи пов’язані з жінкою, яка звернулася до ФБР у липні 2019 року. Вона стверджувала, що стала жертвою сексуального насильства з боку Епштейна у 13-річному віці. Згідно з матеріалами, що збереглися, жінка повідомила про напад з боку Трампа, який нібито стався у період між 1983 та 1985 роками.

У звітах 2025 року згадується, що потерпіла звинуватила Трампа у насильницьких діях сексуального характеру та фізичному ударі. Адвокат жінки під час допитів зазначав, що вона побоювалася помсти через причетність до справи «відомих осіб».

Трамп неодноразово заперечував будь-які зв’язки з правопорушеннями Епштейна. У Білому домі назвали ці звинувачення «неправдивими та сенсаційними», посилаючись на те, що деякі документи можуть містити недостовірну інформацію.

Позиція Міністерства юстиції

Речник Міністерства юстиції США відкинув звинувачення у навмисному видаленні файлів. За версією відомства, документи, які не потрапили до публічного доступу, є або:

Дублікатами вже оприлюднених записів. Конфіденційними матеріалами. Частиною триваючих федеральних розслідувань.

Раніше деякі документи вже зникали з сайту, але пізніше поверталися після «редагування в інтересах потерпілих». Проте експерти, зокрема колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб, наголошують, що звіти «302» є критично важливими для розуміння того, як проводилося розслідування щодо мережі Епштейна.

Реакція жертв

Жертви сексуальної експлуатації висловлюють обурення через непрозорість процесу. Гейлі Робсон, одна з постраждалих, звернулася до суду з листом. У ньому вона заявила, що відсутність повних протоколів та надмірне цензурування (редагування) імен «увічнює таємність», яка роками дозволяла Епштейну уникати відповідальності.

Джеффрі Епштейн, якому висунули звинувачення у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, помер у федеральній в’язниці у 2019 році. Оприлюднення файлів його справи залишається одним із найбільш резонансних процесів у юридичній системі США.

Що відомо про Епштейна

Джеффрі Епштейн — впливовий фінансист, який десятиліттями товаришував із президентами та зірками. Справа проти нього розпочалося 2005 року зі скарги батьків 14-річної дівчини. Поліція Флориди тоді вперше отримала заяву про те, що мільярдер розбещував дитину у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом слідство з’ясувало, що від 2002-го до 2005 року Епштейн створив цілу систему надання сексуальних послуг неповнолітніми у своїх маєтках на Мангеттені та у Флориді.

Нагадаємо, наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило 3 мільйони так званих «файлів Епштейна» — листів, фотографій та інших документів, що описують діяльність бізнесмена Джеффрі Епштейна, який раніше був засуджений у США за сексуальні злочини.

Раніше повідомлялося, аналіз нещодавно розсекречених файлів Мін’юсту США засвідчив, що українська модель Настя допомагала американському секс-злочинцю шукати дівчат.

Також повідомлялося, що Джеффрі Епштейн протягом років намагався організувати особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.