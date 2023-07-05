З хамамом та кабінетом косметолога: розслідувачі з'ясували, у скільки став бюджету бронепоїзд Путіна (фото)

Зокрема, у косметологічному кабінеті в спецвагоні Путіна є прилади для процедур, що омолоджують.

Оприлюднено фото бронепоїзда, яким подорожує Росією президент Володимир Путін. За інформацією розслідувачів, спецвагон став бюджету РФ як мінімум у 6,8 млрд рублів.

Про це йдеться у розслідуванні Центру "Досьє", й якому посилаються на джерело тисячі документів компанії "Циркон Сервіс", що обслуговує бронепоїзд, передає "Медуза".

"Циркон Сервіс" збудував спеціальний спортивно-оздоровчий вагон для Путіна 6 років тому. У ньому є тренажерний зал, хаммам та кабінет косметолога, в якому встановлено повний комплекс обладнання, необхідного для екстреного порятунку життя: апарат ШВЛ, дефібрилятор, інфузомат, аспіратор для санацій дихальних шляхів.

Бронепотяг Путіна Фото: "Досьє"

"Кабінет захищений від прослуховування — у ньому встановлено "апаратні засоби захисту від витоку акустичної інформації", випливає із документів ФСТ", — йдеться у розслідуванні.

Також у косметологічному кабінеті є прилади для процедур, що омолоджують, — апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн, лампа-лупа, апарат ультразвукової терапії. За допомогою такого обладнання можна омолодити шкіру за допомогою радіохвиль високої частоти, провести вакуумне чищення, іонофорез, дезінкрустацію, мікромасаж та лімфодренаж.

Бронепотяг Путіна Фото: "Досьє"

У тренажерному залі відсутні силові тренажери, однак є лава для вправ на прес, тренажер для гіперекстензії, татамі та гантелі вагою до 8 кг.

Також з'явилися кадри обшуків в особняку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У будинку знайдено зливки золота, пачки грошей та арсенал зброї.

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