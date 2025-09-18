З яких країн українці повернуться з-за кордону першими, а звідки – ніколи: економіст відповів

Експерт пояснив, чому не всі українці повернуться після війни / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Після війни найшвидше повернуться українці, які зараз перебувають у сусідніх країнах — Польщі, Молдові, Румунії. Складніше буде повернути тих, хто працює у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах та Ірландії.

Таку думку висловив Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук, фінансист та експерт з міграційної політики в інтерв’ю «Телеграфу».

«Я думаю, першими почнуть повертатися українці з сусідніх країн — Польщі, Чехії, Угорщини та Молдови. В Молдові зараз зарплати вже вищі, ніж в Україні. Але я впевнений, що після завершення війни частина підприємств в Україні вимушено підніме зарплати, адже зараз багато людей працюють під „бронню“ або мають відстрочку від призову. Як тільки скасують воєнний стан, люди масово почнуть звільнятися на таких підприємствах. Бізнес буде змушений підвищити зарплати на 15–30%, щоб утримати кадри», — каже експерт.

Ще однією причиною повернення він називає власне житло. На думку економіста, українцям не доведеться витрачати 20–30% доходу на оренду, яку вони оплачують за кордоном. Водночас, Гайдуцький не врахував, що багато українців, що перебувають за кордоном, не мають власного житла, бо воно було зруйноване внаслідок бойових дій.

«Складніше буде повернути тих, хто працює у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Ірландії. Там діють сильні соціальні системи захисту для найманих працівників, держава чи громади досі орендують житло, компанії часто пропонують страхування та пенсійні накопичення, а робітників більше цінують через дефіцит кадрів», — додав експерт.

Гайдуцький припускає, що рограми для біженців для українців за кордоном так чи інакше будуть скорочуватися.

Він навів приклад, у Канаді, яка має понад 80 різних імміграційних програм, навіть існує квота — 15% для біженців. Тобто з кожних 100 нових резидентів 15 обов’язково мають бути біженцями. Але важливо: це завжди новоприбулі біженців. Тому українці, які нині перебувають за кордоном, з часом повинні будуть переходити на класичні міграційні програми. А вже потім вирішувати — залишатися за кордоном чи повертатися.

«І тут багато що залежатиме від України — чи підтримувала держава з ними відносини протягом всього періоду? Тобто, чи є вагомі причини для повернення. Наприклад, в Канаді філіппінців пенсійного віку дуже мало, бо в них є мотивація повертатись додому. Адже держава через банки, іпотечні, страхові, інвестиційні компанії робить все можливе, щоб вони всі кошти направляли додому. В них немає потреби лишатись в Канаді», — навів приклад експерт.

