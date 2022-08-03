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З Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії та назад до Білорусі: у небі помітили дивний маршрут літака РФ

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З Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії та назад до Білорусі: у небі помітили дивний маршрут літака РФ

Фото: pixabay.com

Російський військовий літак вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії, а потім вирушив до Білорусі.

До Білорусі летить військовий літак РФ, який ще зранку був в Ірані.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Йдеться про борт Іл-76МД повітряно-космічних сил Росії з реєстраційним номером RA-78847.

Згідно з сервісом FlightRadar24, ще сьогодні вранці цей борт вилетів із Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії.

© Telegram / Белорусский гаюн
Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"Що саме везе до Білорусі цей літак і чи взагалі везе щось, поки невідомо", — зазначили в паблику. Також невідомо, чи борт може бути пов'язаний із загостренням між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах.

Нагадаємо, що на Рівненщині розробили план евакуації людей у разі нападу Білорусі.

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