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З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями – подробиці

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук з українцями в аеропорту Бен Гуріон / Фото: Посольство України в Ізраїлі

Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів із Ізраїля 14 жовтня.

З аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів, Ізраїль) 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс із 155 громадянами України на борту. 

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Українці вилетіли рейсом авіакомпанії HiSky до м. Клуж (Румунія). З Ізраїля евакуювали 107 жінок та 23 дітей. 

"Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 жовтня з Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України.

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Дата публікації
Перегляди
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