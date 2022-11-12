З картонною ракетою — на Вашингтон: вулицями Москви пройшов божевільний марш (відео)

Праворадикальне російське політичне об’єднання НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдну, але доволі гучну ходу в столиці Росії. Люди під червоними та “колорадськими” прапорами скандували цитату Путіна та вимагали завдати ядерного удару по Вашингтону.

Відео цього божевільного маршу, який відбувся ще увечері 10 листопада, опублікували в соцмережах.

Як видно на опублікованих кадрах, кілька десятків людей, які мали на собі накидки у кольорах георгіївських (так званих “колорадських”) стрічок, крокували вулицями Москви, вигукуючи гасла із закликом завдати удару ядерними ракетами “Сармат” по “центру ухвалення рішень”. Марш мав відповідну назву — “На Вашингтон”.

В руках учасники ходи, окрім радянських та “колорадських” прапорів, тримали плакати із написами, які дублювали гасла, які вони вигукували під час маршу: “Бий, “Сармат”, по містах ворога! Ворог – США”, “По центру ухвалення рішень! На Вашингтон”, “Польотні завдання в ракету “Сармат” — Вашингтон”.

Серед гасел була й цитата недавньої заяви Путіна: “Ми як мученики потрапимо до раю! А вони просто здохнуть”.

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Під час ходи її учасники гучно били в барабани, а наприкінці маршу в голову колони винесли картонний макет російської ядерної ракети “Сармат”.

Праворадикальний рух НОД у Росії не має статусу юридичної особи, але у 2016 році його учасники брали участь у виборах до Держдуми РФ. У 2020 році рух НОД проводив активну агітацію за проведення загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції, відповідно до яких Путін отримав можливість знову балотуватися на посаду президента Росії.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 листопада, в російському місті Перм юна прихильниця війни проти України влаштувала одиночний пікет через втечу російської армії з Херсона.

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