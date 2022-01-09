З Казахстану до Києва вилетів літак із українцями, які на тлі протестів не могли повернутися на батьківщину

З Казахстану до Києва вилетів літак із українцями, які на тлі протестів не могли повернутися на батьківщину

Прибуття рейсу з Нур-Султану очікується о 20.58.

Українці, які "застрягли" в Казахстані через закриття аеропорту у зв'язку з протестами, 9 січня вилетіли до Києва. Прибуття їхнього рейсу очікується за кілька годин в "Борисполі".

Про це свідчать дані на сайті Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Як свідчать дані, літак вилетів до Києва з Нур-Султану. Його прибуття очікується о 20.58 за київським часом.

За даними сайту FlightAware, літак Airbus A320 вилетів зі столиці Казахстану о 20:19 за місцевим часом.

Рейс виконують спільно авіакомпанії Air Astana та МАУ.

Як повідомив 9 січня речник МЗС України в Алмати зараз найбільше українців, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан, - 116 громадян. На щастя, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових протестів немає.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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