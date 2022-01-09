З Казахстану до Києва вилетів літак із українцями, які на тлі протестів не могли повернутися на батьківщину

Прибуття рейсу з Нур-Султану очікується о 20.58.
Українці, які "застрягли" в Казахстані через закриття аеропорту у зв'язку з протестами, 9 січня вилетіли до Києва. Прибуття їхнього рейсу очікується за кілька годин в "Борисполі".
Про це свідчать дані на сайті Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Як свідчать дані, літак вилетів до Києва з Нур-Султану. Його прибуття очікується о 20.58 за київським часом.
За даними сайту FlightAware, літак Airbus A320 вилетів зі столиці Казахстану о 20:19 за місцевим часом.
Рейс виконують спільно авіакомпанії Air Astana та МАУ.
Як повідомив 9 січня речник МЗС України в Алмати зараз найбільше українців, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан, - 116 громадян. На щастя, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових протестів немає.
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
Читайте також:
- "У Казахстану є все, щоб розібратися з протестами": США намагаються з'ясувати, навіщо знадобилася допомога ОДКБ
- "Щойно росіяни опиняться у вашому будинку, іноді дуже важко змусити їх піти": Блінкен про ситуацію в Казахстані та Україні
- "Миротворцями" ОДКБ у Казахстані керуватиме російський генерал, який очолював захоплення Криму
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber