З Казахстану вилетіли 18 літаків з російськими миротворцями ОДКБ

З Казахстану вилетіли 18 літаків з російськими миротворцями ОДКБ

Напередодні з Казахстану також вилетіли миротворці з Вірменії, Білорусі, Таджикистану і Киргизстану.

У Казахстані в суботу, 15 січня, з аеропорту Алмати вилетіли 18 літаків із російськими миротворцями Організації договору про колективну безпеку та військовою технікою.

Про це із посиланням на Міноборони Російської Федерації повідомляє "Интерфакс".

"Сьогодні 15 літаків Іл-76 та три Ан-124 військово-транспортної авіації ПКС Росії доставлять особовий склад та техніку підрозділів Повітрянодесантних військ, які виконали завдання у складі колективних миротворчих сил ОДКБ", - вказали в оборонному відомстві РФ.

Зазначається, що після прибуття до аеродромів в Іванівській та Московській областях підрозділи здійснять марші на штатній техніці до пунктів постійної дислокації.

Напередодні миротворчі контингенти з Вірменії, Білорусі та Таджикистану, виконавши завантаження техніки та особового складу, на військово-транспортних літаках Іл-76 ПКС РФ також вилетіли з Казахстану і повернулися на батьківщину.

Окрім того, до пункту постійної дислокації повернулися миротворці з Киргизстану. Очікується, що повернення всіх миротворців до пунктів постійної дислокації завершиться до 19 січня.

До 19 січня з Казахстану росіяни мають вивести свої війська

На початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ, на тлі яких президент країни Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану і звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.