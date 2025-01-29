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З ким США ділитимуть світовий вплив: ексміністр розповів, що очікує Росію

З ким США ділитимуть світовий вплив: ексміністр розповів, що очікує Росію

Президент США Дональд Трамп не має причин для обговорення розподілу впливу у світі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним / Фото: ТСН.ua

За словами Володимира Огризка, Росія перетворилася на сировинний придаток Китаю.

Президент США Дональд Трамп не має причин для обговорення з Путіним розподілу сфер впливу, адже це не в його інтересах.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в коментарі для "КИЇВ24".

"Росія сьогодні є сировинним придатком Китаю. Трамп розуміє, що РФ є загрозою, адже вона постійно шантажує США ядерною зброєю. Для чого йому такий розподіл світу? Якщо вже й ділити, то з Китаєм, зокрема й коштом самої Росії, бо вона в такому разі нікому не буде потрібна", – заявив дипломат.

Нагадаємо, на думку аналітиків з Єльського університету, Трамп, найімовірніше, домовлятиметься не з Росією, а з Китаєм, адже російська економіка виявилася слабкою і нецікавою для США. Це дає Україні надію на подальшу підтримку США та перемогу у війні.

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