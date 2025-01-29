З ким США ділитимуть світовий вплив: ексміністр розповів, що очікує Росію

За словами Володимира Огризка, Росія перетворилася на сировинний придаток Китаю.
Президент США Дональд Трамп не має причин для обговорення з Путіним розподілу сфер впливу, адже це не в його інтересах.
Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в коментарі для "КИЇВ24".
"Росія сьогодні є сировинним придатком Китаю. Трамп розуміє, що РФ є загрозою, адже вона постійно шантажує США ядерною зброєю. Для чого йому такий розподіл світу? Якщо вже й ділити, то з Китаєм, зокрема й коштом самої Росії, бо вона в такому разі нікому не буде потрібна", – заявив дипломат.
Нагадаємо, на думку аналітиків з Єльського університету, Трамп, найімовірніше, домовлятиметься не з Росією, а з Китаєм, адже російська економіка виявилася слабкою і нецікавою для США. Це дає Україні надію на подальшу підтримку США та перемогу у війні.
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