З ким США ділитимуть світовий вплив: ексміністр розповів, що очікує Росію

Президент США Дональд Трамп не має причин для обговорення з Путіним розподілу сфер впливу, адже це не в його інтересах.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в коментарі для "КИЇВ24".

"Росія сьогодні є сировинним придатком Китаю. Трамп розуміє, що РФ є загрозою, адже вона постійно шантажує США ядерною зброєю. Для чого йому такий розподіл світу? Якщо вже й ділити, то з Китаєм, зокрема й коштом самої Росії, бо вона в такому разі нікому не буде потрібна", – заявив дипломат.

Нагадаємо, на думку аналітиків з Єльського університету, Трамп, найімовірніше, домовлятиметься не з Росією, а з Китаєм, адже російська економіка виявилася слабкою і нецікавою для США. Це дає Україні надію на подальшу підтримку США та перемогу у війні.

Читайте також: