З ключової авіабази в Афганістані вийшли останні військові США і НАТО

З ключової авіабази в Афганістані вийшли останні військові США і НАТО

В середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану.

З авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО.

Про це повідомляє BBC.

Нагадаємо, що летовище в Баграмі побудували радянські військові після вторгнення до Афганістану у 80-х роках. Коаліція західних сил на чолі з США зайняла його у грудні 2001 року - коли увійшла в Афганістан для боротьби з "Аль-Каїдою" і Талібаном після терактів 11 вересня - та перетворила на потужну базу, де могли розміщуватися до 10 тисяч військових та понад сотня літаків.

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Як повідомлялося, в середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану. Президент США зазначив, що процес виведення військ буде здійснюватися впорядковано і по повній координації з союзниками.

США вже вивели більшу частина своїх військ з Афганістану і передали в розпорядження 6 баз.

Також США і далі будуть підтримувати Афганістан, навіть після виведення американських військ.

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