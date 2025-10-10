- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 638
- Час на прочитання
- 1 хв
"З козирів треба заходити": пропагандист Соловйов знову погрожує ядерним ударом по Європі (відео)
Пропагандист заявив про необхідність «повномасштабної війни з Євросоюзом», закликаючи до ударів по ключових європейських столицях.
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вчергове пропонує завдати ядерного удару по Європі.
Про це Соловйов сказав в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ.
Пропагандист заявив про необхідність «повномасштабної війни з Європейським Союзом», закликаючи до ударів по ключових європейських столицях.
За словами Соловйова, першими під «відплатний удар» мають потрапити Брюссель, Берлін і Париж, а також підприємства, які виготовляють військову техніку для Збройних Сил України.
Класика: чим менше досягнень РФ на фронті, тим голосніше лунають розмови про «ядерну кнопку».
Нагадаємо, у квітні Соловйов вже закликав «довбанути по Берліну» та погрожував США, заявивши, що «Техас буде вільним».