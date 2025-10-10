Рупор Кремля Володимир Соловйов

Реклама

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов вчергове пропонує завдати ядерного удару по Європі.

Про це Соловйов сказав в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ.

Пропагандист заявив про необхідність «повномасштабної війни з Європейським Союзом», закликаючи до ударів по ключових європейських столицях.

Реклама

За словами Соловйова, першими під «відплатний удар» мають потрапити Брюссель, Берлін і Париж, а також підприємства, які виготовляють військову техніку для Збройних Сил України.

Класика: чим менше досягнень РФ на фронті, тим голосніше лунають розмови про «ядерну кнопку».

Дата публікації 10:18, 10.10.25 Кількість переглядів 12 Пропагандист Соловйов знову погрожує ядерним ударом по Європі

Нагадаємо, у квітні Соловйов вже закликав «довбанути по Берліну» та погрожував США, заявивши, що «Техас буде вільним».