З країни, яку ненавидить: Медведєв купив собі яхту за 4,3 млн доларів — The Insider (фото)

Головний рупор Кремля в соцмережах, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв придбав собі яхту Hurry Up виробництва Великої Британії — країни, на столицю якої він мріє скинути бомбу. Покупку оцінюють у 4,3 млн доларів.

Про це повідомляють розслідувачі видання The Insider.

Виявилося, що яхту побудували на верфі Princess Yachts в англійському Плімуті. Нещодавно судно прибуло до Росії.

Дмитро Медведєв придбав собі яхту Hurry Up виробництва Великої Британії Фото: The Insider

Журналісти зазначають, що посередником у транспортуванні яхти виступила компанія "Марінпоінт". Кінцевим одержувачем Hurry Up вказаний Фонд підтримки національних морських програм.

Дмитро Медведєв придбав собі яхту Hurry Up виробництва Великої Британії

Керує цим фондом співробітник охоронного підприємства та гендиректор АТ ІФК "Альтер" Дмитро Устратов, а кінцевим бенефеціаром "Альтера" є колишній однокурсник Дмитра Медведєва Ілля Єлісєєв. Журналісти видання вже підтверджували, що він виконує роль керуючого активами заступника керівника Ради безпеки РФ.

Нагадаємо, днями Дмитро Медведєв вкотре пригрозив передаванням російських ядерних технологій неназваним “ворогам США”. Він лякав ударом по Європі “новою суперзброєю”, а саме російською ракетою “Орешнік”.

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