В Росії, в місті Електросталь (Московська область) під час показових виступів солдати Росгвардії почали стріляти в глядачів з дітьми з автоматів холостими патронами.

Поки відомо про одну постраждалу дитину.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Солдати Росгвардії почали стріляти в глядачів з дітьми з автоматів холостими патронами

"Маленькі діти з криками хапалися за голови і падали на землю. Не обійшлося без поранень. Дитина отримала серйозне пошкодження від гільзи, що відскочила", — йдеться в повідомленні.

Одна зі свідків інциденту виклала відео. Саме її дитину підстрелили росгвардійці. У ролику чути, як дитина сильно плаче та кричить.

Після того, як жінка зрозуміла, що її дитину поранили, вона покликала чоловіка та лікаря.

Тим часом російський окупант Іван Алексєєв на війні в Україні після п'яної сварки вбив свого товариша по службі та спробував приховати злочин, заявивши, що це справа рук “українських диверсантів”.

Також цікаво, що Росії днями влаштували урочисте попрощання із засудженим за убивство дитини Володимиром Шестаковим, який став найманцем ПВК “Вагнера” і був ліквідований на війні в Україні.

Читайте також: