З ким українці найчастіше одружуються у Польщі: демограф здивував дослідженням

У Польщі у 2024 році зафіксовано рекордну кількість українсько-польських шлюбів / © Pixabay

Реклама

У Польщі українці найчастіше одружуються саме з представниками своєї національності. Проте 2024 року зафіксовано також рекордну кількість українсько-польських родин.

Про це пише польське видання onet.pl.

З ким українці укладають шлюби

За даними професора Лодзького університету Пьотра Шукальського, у 2024 році у Польщі зафіксовано найвищу за останні роки кількість українсько-польських шлюбів — 2556. Проте все ж українці найчастіше одружуються із партнером чи партнеркою своєї національності. Таких шлюбів у Польщі було 2627 за рік.

Реклама

Із представниками «третіх» національностей українці у Польщі уклали 166 шлюбів (найчастішим вибором українців є громадяни Білорусі).

Загалом минулого року в Польщі було укладено 5359 шлюбів за участю особи з громадянством України (точніше: коли серед наречених українець або українка є принаймні одна зі сторін легалізованого союзу).

Статистика у Польщі

Згідно з даними, наведеними демографом, в Польщі зараз проживає понад півтора мільйона громадян України. Майже мільйон з них користуються тимчасовим захистом — вони отримали номер PESEL відповідно до закону про допомогу цій групі у зв’язку з війною в Україні. Професор Шукальський зазначає, що більшість цих «нових» іммігрантів — жінки (61%, але аж 77%, якщо брати до уваги лише повнолітніх осіб).

Як зазначає демограф з Лодзького університету, якщо термін перебування іммігранта за кордоном починає подовжуватися, він намагається «нормалізувати своє життя», зокрема легітимізуючи стосунки. Отже, перед українськими іммігрантами у цій країні стоять три можливості: вони можуть зробити це з громадянином Польщі, своїм співвітчизником або представником «третьої» нації.

Реклама

Українка частіше виходить заміж за поляка, ніж полька за українця

У рекордному році польські чоловіки набагато частіше укладали шлюби з українкам — 2021 шлюбів, ніж польки з чоловіками з України: у таких шлюбах було 535 весіль. Подібні пропорції зберігалися і в попередні роки.

Незважаючи на рекорд, описаний демографом з Університету Лодзь, у 2024 році жінки та чоловіки з України все одно уклали в Польщі більше шлюбів між собою: 2627.