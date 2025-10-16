ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
585
Час на прочитання
2 хв

З ким українці найчастіше одружуються у Польщі: демограф здивував дослідженням

Польський демограф проаналізував, з ким українці найчастіше одружуються у Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
З ким українці найчастіше одружуються у Польщі: демограф здивував дослідженням

У Польщі у 2024 році зафіксовано рекордну кількість українсько-польських шлюбів / © Pixabay

У Польщі українці найчастіше одружуються саме з представниками своєї національності. Проте 2024 року зафіксовано також рекордну кількість українсько-польських родин.

Про це пише польське видання onet.pl.

З ким українці укладають шлюби

За даними професора Лодзького університету Пьотра Шукальського, у 2024 році у Польщі зафіксовано найвищу за останні роки кількість українсько-польських шлюбів — 2556. Проте все ж українці найчастіше одружуються із партнером чи партнеркою своєї національності. Таких шлюбів у Польщі було 2627 за рік.

Із представниками «третіх» національностей українці у Польщі уклали 166 шлюбів (найчастішим вибором українців є громадяни Білорусі).

Загалом минулого року в Польщі було укладено 5359 шлюбів за участю особи з громадянством України (точніше: коли серед наречених українець або українка є принаймні одна зі сторін легалізованого союзу).

Статистика у Польщі

Згідно з даними, наведеними демографом, в Польщі зараз проживає понад півтора мільйона громадян України. Майже мільйон з них користуються тимчасовим захистом — вони отримали номер PESEL відповідно до закону про допомогу цій групі у зв’язку з війною в Україні. Професор Шукальський зазначає, що більшість цих «нових» іммігрантів — жінки (61%, але аж 77%, якщо брати до уваги лише повнолітніх осіб).

Як зазначає демограф з Лодзького університету, якщо термін перебування іммігранта за кордоном починає подовжуватися, він намагається «нормалізувати своє життя», зокрема легітимізуючи стосунки. Отже, перед українськими іммігрантами у цій країні стоять три можливості: вони можуть зробити це з громадянином Польщі, своїм співвітчизником або представником «третьої» нації.

Українка частіше виходить заміж за поляка, ніж полька за українця

У рекордному році польські чоловіки набагато частіше укладали шлюби з українкам — 2021 шлюбів, ніж польки з чоловіками з України: у таких шлюбах було 535 весіль. Подібні пропорції зберігалися і в попередні роки.

Незважаючи на рекорд, описаний демографом з Університету Лодзь, у 2024 році жінки та чоловіки з України все одно уклали в Польщі більше шлюбів між собою: 2627.

Дата публікації
Кількість переглядів
585
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie