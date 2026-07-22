З літака Ryanair пасажира мало не "висмоктало" після вибуху вікна: він уперше розповів про пережите

Літак / © pexels.com

Реклама

Пасажир рейсу Ryanair, який дивом уникнув загибелі після пошкодження вікна літака, вперше розповів про пережите. Чоловік заявив, що досі проходить лікування після отриманих травм і не може позбутися психологічних наслідків інциденту.

Про це пише LB.

Інцидент стався на рейсі дочірньої компанії Ryanair — Malta Air, який виконував переліт із Салонік (Греція) до Меммінгена (Німеччина). 61-річний Любиша Карович розповів, що дрімав під час польоту, коли його раптово розбудив потужний вибух.

Реклама

За словами його дружини Светлани, після пошкодження вікна частина тіла чоловіка опинилася зовні літака. Жінка згадує, що одразу схопила чоловіка за ноги, а ще двоє пасажирів допомогли затягнути його назад у салон.

Які травми отримав пасажир

Після інциденту чоловік проходив тривале лікування. За його словами, він шість тижнів носив шийний корсет, тимчасово мав параліч правої сторони тіла, отримав травми правого вуха та ока, а також опіки спини і руки.

Любиша розповів, що після вибуху майже нічого не пам’ятає.

Місце трагедії / © The Sun

«Я був при свідомості лише мить, а далі нічого не пам’ятаю. Коли прийшов до тями, усе було в крові», — розповів він німецькому виданню Bild.

Реклама

Чоловік зізнався, що після пережитого його життя кардинально змінилося. За його словами, він більше не може спокійно дивитися на літаки.

«Щойно заплющую очі, бачу той кошмар. Я навіть не думаю знову літати. Коли чую звук літака, у мене починається сильний стрес», — сказав пасажир.

Він також зазначив, що психологічна травма вплинула на роботу та сімейне життя.

Що кажуть у Ryanair

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі повідомив інвесторам, що попередні результати розслідування вказують на можливе пошкодження двигуна стороннім предметом під час зльоту в Салоніках. Водночас він наголосив, що ця версія поки не підтверджена остаточно.

Реклама

«Початкові дані свідчать про пошкодження двигуна стороннім предметом під час зльоту, однак наразі немає точних доказів, щоб стверджувати це напевно», — сказав О’Лірі.

Розслідуванням займається Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB). У Ryanair повідомили, що після виявлення проблеми літак повернувся до аеропорту Салонік і здійснив штатну посадку.

За інформацією авіакомпанії, один із пасажирів звернувся по медичну допомогу після приземлення, а для інших мандрівників оперативно організували резервний літак, який доставив їх до пункту призначення.

Водночас остаточні причини інциденту ще не встановлені. Слідчі продовжують аналізувати обставини пошкодження літака.

Реклама

Нагадаємо, під час рейсу Ryanair Boeing 737-800 з Салонік до Меммінгена відірвалася частина двигуна, яка пробила ілюмінатор. Чоловіка, який сидів біля вікна, почало висмоктувати на висоті понад 6 км. Його врятувала дружина, яка вхопила за ноги, та інші пасажири. Любіша Карович отримав серйозні травми руки, опіки та перебував в шоці.

Новини партнерів