З Лівану евакуювали українців через загрозу війни на Близькому Сході (фото, відео)

Українські громадяни прибули до польського міста Жешува та перебувають у безпеці.

У суботу, 3 серпня, українське МЗС та ГУР Міноборони організували евакуацію 30 громадян України з Лівану через погіршення безпекової ситуації в цій країні.

Про це повідомили в ГУР, опублікувавши фото та відео евакуації.

“Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ ― евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави”, - йдеться у повідомленні.

Літак для перевезення українців надала компанія SkyUp Airlines.

Також читайте Велика війна на Близькому Сході: Іран готується вдарити по Ізраїлю, але США не хочуть ескалації У повідомленні наголосили, що Україна стала однією з перших країн у світі, яка успішно здійснила евакуацію своїх громадян з Лівану.

Українські дипломати заздалегідь попереджали наших громадян в Лівані про небезпеку та рекомендували покинути територію республіки.

“Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують працювати над наданням допомогу громадянам України, які перебувають в Лівані. Триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію”, - йдеться у повідомленні.

Поради тим, хто залишився у Лівані

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Громадянам, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, рекомендують уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні.

Упродовж перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Куди звертатися в критичних ситуаціях

Громадянам, які бажають залишити Ліван згідно з рекомендаціями МЗС, необхідно звернутися до Посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua.

За цими контактами необхідно також звертатися громадянам України, які потрапили в надзвичайну ситуацію або постали перед загрозою життю і здоровʼю.

Також можна звертатися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57 чи адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, різні країни світу масово закликають своїх громадян якомога швидше виїжджати з Лівану і закривають посольства.

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