З Маском судиться Комісія з цінних паперів США – цього разу він може програти

Ілон Маск може програти свою "останню битву" через розслідування про Twitter.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування справи про купівлю Twitter вартістю $44 млрд, який Маск перейменував на X. Це вже третій раз, коли SEC притягує Маска до суду.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування SEC стосується того, чи порушив Маск федеральне законодавство про цінні папери 2022 року, коли він купив акції Twitter, а також заяв і подань до SEC, які він зробив у зв'язку з цією угодою.

У поданій заяві йдеться, що в травні 2023 року SEC надіслала Ілону Маску повістку з вимогою надати свідчення в офісі Комісії у Сан-Франциско, і що він погодився з'явитися 15 вересня.

Проте за два дні до цього Маск висунув "кілька неправдивих заперечень" і повідомив SEC, що не з'явиться.

Маск також відмовився від пропозиції SEC провести свідчення в Техасі у жовтні або листопаді.

Нова справа знову висвітлює надзвичайну ворожнечу між найбагатшою людиною світу та найпотужнішим регулятором цінних паперів, пишуть журналісти.

"Ця справа відрізняється від минулих набігів між SEC та Ілоном Маском, тому що це справа про виконання повісток до суду. Закон передбачає, що SEC має право викликати повістку в суд для отримання слідчих показань і збору документів", - сказав Стівен Криммінз, партнер юридичної фірми Davis Wright Tremaine і колишній адвокат SEC.

Якщо Маск не піде на розгляд до суду, його, швидше за все,оштрафують. Подальша відмова з'явитися у суді, в крайньому випадку, може призвести до в'язниці.

Серед його заперечень було те, що SEC намагається "переслідувати" його, а його адвокату потрібен час, щоб ознайомитися з потенційно важливими матеріалами, що містяться в біографії Маска, опублікованій минулого місяця, заявили в SEC.

Згідно з поданою заявою, Маск надав SEC документи, що стосуються розслідування, і раніше вже давав свідчення в липні минулого року в режимі відеоконференції.

"SEC вже неодноразово брала свідчення у пана Маска в рамках цього помилкового розслідування - досить", - йдеться в заяві Алекса Спіро, адвоката Маска.

У травні 2022 року SEC заявила, що розслідує розкриття Маском інформації про свою частку в Twitter, ставлячи під сумнів те, чи подав він відповідні документи.

"Маск намагається довести свою точку зору. Я не думаю, що він виграє цю битву", - сказав Роберт Френчман, партнер Mukasey Frenchman, який захищав клієнтів у справах SEC.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов відповів, чи вимикав Ілон Маск Starlink Україні.

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