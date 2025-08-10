У міністра стався інсульт у прямому ефірі

Лікарня. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

У міністра фінансів Сербії Дарко Глішича стався інсульт під час прямого ефіру, коли він був гостем ранкової телепрограми. Урядовець раптом не зміг відповісти на запитання ведучого, до нього викликали лікарів.

Про цей випадок повідомило сербське видання Blic.

Інцидент стався на телеканалі Pink.

У мережі опублікували запис прямого ефіру, на якому помітно, що міністр намагається продовжити розмову, попри проблеми зі здоров’ям. Але ведучі висловили занепокоєння його станом.

Трансляцію перервали, після чого Дарко Глішича госпіталізували. На щастя, телестудія розташована недалеко від лікарні.

Після того, як міністрові зробили операцію, його відвідав президент країни Александар Вучич.

Президент Сербії Александар Вучич провідав міністра / © Instagram Александара Вучича

«Сканування показало, що було розшарування, розрив сонної артерії на шиї. Потім утворилася гематома в мозку, поки вона не згустилася та не спричинила інсульт», — розповів він в ефірі TV Prva.

За словами Вучича, міністр говорить іще не зовсім нормально, але чудово, що він говорить.

«Він рухає і правою рукою, і правою ногою, що є великими змінами. Добре, що він зміг сказати, коли почав почуватися погано», — зауважив він.

