"З Молдови намагаються зробити другу Україну": Лавров заявив про жебрацтво Кишинева та пожартував про членство

"З Молдови намагаються зробити другу Україну": Лавров заявив про жебрацтво Кишинева та пожартував про членство

Міністр закордонних справ Росії знов звинуватив Захід. Тепер щодо Молдови.

Західні країни нібито намагаються зробити з Молдови "другу Україну", налаштовуючи її проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лаврова.

"Звичайно, з Молдови явно намагаються зробити другу Україну. І такий споживчий підхід нинішнього молдавського керівництва вельми показовий. Коли заявляють: "Ось давайте, ми зараз в ЄС будемо вступати, потім подивимося, що нам там пообіцяють. Потім будемо вирішувати, чи залишатися нам в СНД. Ну і інші заяви", - зазначив він.

За словами Лаврова, Кишинів займається "вимаганням", вимагаючи знижки і відстрочки оплати за газ.

"Таке жебрацтво за великим рахунком, вимагання. "От якщо ви нам не зробите, то ми швидше підемо в Європу. А якщо зробите, то все одно підемо, але повільніше". Приблизно так я ці сигнали зчитую", - додав він.

Окрім того Лавров ніяково пожартував про члени під час бесіди із російською журналісткою.

"Я би дав їй членство в члени", - "пожартував" Лавров, відповідаючи на питання щодо вступу в ЄС України та Грузії.

Нагадаємо, в Україні із візитом 16 червня перебувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Перші подробиці європейських лідерів та їхні головні заяви - читайте ТУТ.

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