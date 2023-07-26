З Молдови вишлють частину російських дипломатів: для чого це потрібно

З боку РФ є спроби влаштувати в країні внутрішню дестабілізацію.

З Молдови вишлють частину російського дипломатичного персоналу. Таке рішення прийняв уряд країни.

Про це заявив міністр закордонних справ та європейської інтеграції, віце-прем'єр-міністр Молдови Ніку Попеску.

За його словами, в країні є спроби внутрішньої дестабілізації, тому їх потрібно припинити.

"Ми вирішили обмежити кількість російських дипломатів, акредитованих у Республіці Молдова", — сказав Попеску.

Наразі невідомо, скільки саме людей підпадуть під скорочення. Саме ж рішення було прийняте після журналістського розслідування про ймовірне стеження за молдовською владою за допомогою антен і супутникових тарілок, розміщених на даху посольства РФ.

"Протягом кількох років я був об’єктом досить ворожих дій з боку Російської Федерації, значна частина яких здійснювалася через посольство Російської Федерації в Кишиневі. Я бачив інформацію про надмірну кількість антен на будівлі посольства. Важливо, щоб дипломатичні служби зосередилися на добрих стосунках, але коли частина дипломатичного персоналу спрямовує зусилля на дестабілізацію в нашій країні. Ми дійшли згоди щодо необхідності обмеження кількості дипломатів з Російської Федерації, акредитованих у Республіці Молдова, щоб створити ситуацію, коли буде менше осіб, які діють проти нас" - зазначив Ніку Попеску.

Про рішення також поінформовано представників Російської Федерації.

Нагадаємо, що в Молдові відреагували на заклики Сальдо вдарити по країні.

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