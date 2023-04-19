З Молдови вислали російського дипломата після скандалу з лідером Татарстану

Співробітника посольства Російської Федерації у Кишиневі звинуватили в діях, несумісних з дипломатичним статусом і оголосили небажаною персоною в Молдові.

У середу, 19 квітня, Республіка Молдова вислала співробітника посольства Російської Федерації, якого звинувачено в “діях, несумісних з дипломатичним статусом”. Це сталося після того, як молдовські прикордонники в аеропорту Кишинева відмовили у в'їзді до країни лідеру російського Татарстану Рустаму Мінніханову, що перебуває під санкціями ЄС.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Молдови.

“За дії, несумісні з дипломатичним статусом, відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини (1961 р.) Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повідомляє, що оголосило персоною нон грата на території нашої держави представника Посольство Російської Федерації в Кишиневі, він був змушений покинути територію Республіки Молдова”, - йдеться у повідомленні.

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У зовнішньополітичному відомстві Молдови додали, що повідомили про це російській стороні, викликавши посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Васнєцова до штаб-квартири МЗС.

Раніше президент Татарстану, який є суб'єктом РФ, Рустам Мінніханов заявив, що його не впустили до Республіки Молдова, де він збирався взяти участь у міжнародному конгресі народної дипломатії “Дружба народів – 2023”, організованому в Гагаузії одним із проросійських кандидатів на посаду башкана (голови) цього автономного територіального утворення на півдні Молдови, населеного тюркомовним народом - гагаузами.

Влада Кишинева розглядала присутність російського політика як втручання у внутрішні справи Республіки Молдова. "Підтримка кандидата на регіональних виборах у нашій країні не є достатньою підставою [для в'їзду до Молдови], і влада раніше просила російських чиновників утриматися від втручання у внутрішні справи країни", - заявили у прикордонній поліції Молдови, передає Newsmaker.

Колишній проросійський президент-соціаліст Ігор Додон назвав цю заборону “ганьбою” та “плювком в обличчя молдовському та гагаузькому народу, які завжди вирізнялися своєю гостинністю”.

МЗС Росії розцінило відмову Республіки Молдова у в'їзді в країну Мінніханову як новий недружній крок з боку Кишинева. Речниця російської дипломатії Марія Захарова заявила, що Москва просить Кишинів “не перешкоджати розвитку відносин і міжрегіональних зв'язків з Росією”.

Як відомо, лідер Татарстану перебуває під санкціями ЄС. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для ЗС РФ.

Нагадаємо, очільника Татарстану Рустама Мінніханова не впустили до Молдови 17 квітня. Він хотів взяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

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