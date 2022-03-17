З Москви до Словаччини прилетів спецборт: Кремль вивозить звинувачених у шпигунстві дипломатів

З Москви до Словаччини прилетів спецборт: Кремль вивозить звинувачених у шпигунстві дипломатів

Російський шпигунів, які діяли під прикриттям посольства РФ, цікавила зокрема інформація щодо України.

У четвер, 17 березня, до столиці Словаччини прибув літак Іл-76ТД-90ВД із Москви, для якого було зроблено виняток, оскільки небо країн Євросоюзу закрите для польотів російських повітряних суден через війну, яку розв’язав Кремлю в Україні.

Про приземлення спецборта в аеропорту Братислави свідчать дані спеціалізованого авіаційного ресурсу Flightradar24.

twitter/Flightradar24

Раніше, у понеділок, 14 березня, МЗС Словаччини оголосило, що висилає трьох російських дипломатів, яким було наказано покинути країну протягом 72 годин через діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Фактично співробітників посольства звинуватили у шпигунстві.

Як повідомляє видання Pravda, наступного дня після оголошення співробітників посольства РФ персонами нон ґрата словацька поліція повідомила про затримання чотирьох громадян, які виконували завдання російської військової розвідки ГРУ. Один із затриманих підтримував стосунки із помічником військового аташе російського посольства у Братиславі Сергієм Соломасовим, від якого отримував завдання та гроші.

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Словацькі громадяни, які співпрацювали із агентами російської спецслужби, надавали росіянам дуже конфіденційну інформацію щодо інтересів НАТО та Збройних сил Словацької Республіки. Один із них співпрацював з росіянами ще від 2013 року.

Російська спецслужба ГРУ через словацькі контакти також цікавилася інформацією щодо України.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що висилка Словаччиною трьох російських дипломатів у зв'язку зі шпигунською справою не є дружнім кроком і його не можна залишити без відповіді. За її словами, дії словацької влади є "розчаруванням", яке неминуче призведе до погіршення взаємовідносин.

Нагадаємо, нещодавно бундесвер розпочав переміщення зенітно-ракетного комплексу Patriot до Словаччини.

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