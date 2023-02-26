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З Москви-річки виловили тіло чоловіка: його несло в напрямку Красної площі

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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З Москви-річки виловили тіло чоловіка: його несло в напрямку Красної площі

ілюстративне фото / Фото: pixabay.com

Особу потопельника, який сплив у самому центрі російської столиці, наразі не встановили.

У неділю, 26 лютого, у російській столиці Москві рятувальники виловили з річки тіло невідомого чоловіка.

Як повідомили в Telegram-каналі Shot, течія Москви-річки несла потопелника у напрямку Красної площі.

Виловити тіло чоловіка вдалося в районі причалу біля московського Театру Естради.

За попередньою інформацією, потопельник перебував у воді довший час, оскільки тіло вкрите густим шаром мулу. 

Наразі криміналісти намагаються встановити особу загиблого та з’ясувати, чи були насильницькі обставини його смерті. 

Також невідомо, звідки саме сплив потопельник і яку відстань він проплив у водах головної річки російської столиці.

Нагадаємо, раніше у Росії загадково загинув полковник МВС з Москви Хабас Ципінов. Він поїхав до родичів на свята та впав у річку. 

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Дата публікації
Перегляди
867
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