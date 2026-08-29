З музею у Відні викрали намисто єгипетської королеви з 673 діамантами

Крадіжка сталася на тлі низки гучних пограбувань європейських музеїв / © Getty Images

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У Віденському музеї прикладного мистецтва серед білого дня сталася зухвала крадіжка творів мистецтва. 27 серпня двоє невідомих чоловіків розбили скляну вітрину та вкрали щонайменше один цінний експонат.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Також повідомляється, що зухвале та навмисне пограбування сталося на очах у кількох свідків. Ніхто не постраждав. А потім двоє грабіжників втекли з музею непоміченими. Їх пошук триває.

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Намисто виготовив французький ювелірний дім Van Cleef & Arpels 1939 року. Королева Назлі замовила прикрасу разом із тіарою з нагоди весілля своєї доньки Фавзії з іранським наслідним принцом Мохаммедом Резою Пехлеві, який пізніше став шахом Ірану.

Намисто було частиною виставки Prime Pieces: Van Cleef & Arpels High Jewellery x Masterpieces, яка об’єднувала близько 200 унікальних експонатів із власної колекції музею та колекції ювелірного дому. Виставка мала тривати до 27 вересня, але після крадіжки її тимчасово закрили, а запланований на наступний день екскурсійний тур скасували.

Нагадаємо, в іспанському місті Вільєна невідомі за чотири хвилини викрали більшість експонатів «Скарбу Вільєни» — унікальної колекції золотих артефактів бронзової доби, яку називають одним із найважливіших доісторичних скарбів Європи.

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