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"З неї вийде фантастичний президент": Обама пообіцяв зробити все можливе, щоб Гарріс перемогла

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"З неї вийде фантастичний президент": Обама пообіцяв зробити все можливе, щоб Гарріс перемогла

44-й президент США Барак Обама Скріншот відео

Барак Обама підтримав кандидатуру Камали Гарріс на посаду президентки США.

44-й президент США Барак Обама і його дружина Мішель Обама висловили підтримку претендентці на посаду голови Сполучених Штатів Камалі Гарріс.

Про це йдеться у листі Обами у соцмережі X.

"Ми сказали їй, що вважаємо, що з неї вийде фантастичний президент США, і що вона має нашу повну підтримку. У цей критичний для нашої країни момент ми зробимо все можливе, щоб вона перемогла в листопаді", – написав Обама.

Зазначимо, що претендентку на посаду від демократів Гарріс вже підтримала переважна більшість лідерів партії.

Офіційно її кандидатуру має висунути з’їзд партії у серпні 2024-го.

Йшлося і про те, що Барак Обама, на відміну від інших офіційних осіб, спочатку не виступав на підтримку Гарріс відразу відкрито. Водночас після повідомлення Джо Байдена про те, що він не балотуватиметься, написав листа щодо кандидатки у президенти.

Зазначимо, що опитування показало майже однакові рівні підтримки Трампа та Гарріс. Про це йшлося у виданні NYT.

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