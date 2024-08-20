З Німеччини депортували українську родину з дітьми: що стало причиною

На кордоні між Німеччиною та Польщею, неподалік Франкфурта-на-Одері, депортували велику українську сім'ю з малолітніми дітьми.

Про це повідомляє BILD.

Німецька поліція зупинила автомобіль із польськими номерами. За кермом був 31-річний громадянин України, який мав чинний закордонний паспорт. У машині знаходилися ще семеро пасажирів – це була одна українська родина, вік членів якої коливався від 3 до 46 років. Проблема полягала в тому, що жоден із них не мав необхідних документів для в'їзду або перебування на території Німеччини.

За інформацією видання, українців відвезли до відділення поліції, де розпочали розслідування за фактом незаконного проникнення та перебування на території Німеччини. Водія звинувачують у нелегальному перевезенні іноземців. Усі восьмеро членів родини були депортовані назад до Польщі. Які саме документи були відсутні в українців, не повідомляється.

Нагадаємо, уряд Німеччини відкидає можливість депортації українських біженців, які не бажають працювати, через небезпеку в Україні. Німецькі чиновники наголошують, що в країні немає безпечних місць через постійні російські атаки на цивільну інфраструктуру. Раніше німецький політик пропонував депортувати безробітних українців, але ця ідея не підтримана урядом Німеччини.

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