Єрмак захистив українського школяра після критики Фіцо: подробиці

Фіцо заявив, що Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає студента.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на критику прем’єра Словаччини щодо українського школяра, який відмовився потиснути руку політику.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Симон Оманіка здобув бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді, прийшов на церемонію нагородження з синьо-жовтою стрічкою на піджаку, і відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

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Фіцо розкритикував цей жест, проте Єрмак зазначив, що така молодь, як Симон, є прикладом для наслідування, а політикам не варто знижувати рівень обговорення до хамства в соцмережах.

Керівник ОП підкреслив важливість підтримки власної думки та характеру, навіть якщо це не завжди вигідно політикам.

"Дивно виглядають політики, які в демократичній країні Євросоюзу починають хамити в соцмережах школяру, який має свою думку і характер. З нього швидше приклад треба брати”, — написав Єрмак.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що забрав би у школяра нагороду.

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