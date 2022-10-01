З обох газопроводів "Північний потік" завершився витік газу в море

В компанії Nord Stream 2 AG повідомили, що на газопроводі досягнуто стабільного тиску.

У Данії повідомили, що звершився витік газу з систем російських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Про це повідомило Данське енергетичне агентство.

"Компанія Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство, що на газопроводі досягнуто стабільного тиску. Це свідчить про те, що пуск газу цим трубопроводом завершено", – йдеться в опублікованій інформації.

Нагадаємо, 26 стало відомо про витік газу на газопроводі "Північний потік-2". За даними журналістів, на одній із ліній об'єкту було зафіксовано різке зниження тиску. Згодом на ще одному російському газопроводі сталася надзвичайна ситуація. На обох нитках "Північного потоку-1" також зафіксували зниження тиску.

У низці країн Європи не виключають, що витік газу міг статися в результаті спланованих диверсій. Тож 29 вересня європейські спецслужби розпочали перевірку щодо можливої причетності російських суден до ймовірної диверсії.

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