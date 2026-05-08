З охопленого смертельним вірусом лайнера втекли пасажири: тепер їх шукають по всьому світу

На лайнері стався спалах вірусу

Щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусу, залишили судно під час його зупинки на острові Святої Єлени, і повернулися додому, зокрема до США.

Про це повідомляє Associated Press.

Частина пасажирів зійшла на берег ще до того, як стало відомо про випадки захворювання. Наразі влада кількох держав розпочала відстеження контактів потенційно інфікованих.

Зараз судно стоїть на якорі біля столиці країни Праї.

Напередодні у швейцарця, який плавав на MV Hondius, а потім повернувся додому з дружиною, запідозрили хантавірус, повідомила влада. Його доправили до лікарні Цюріха, де тест на вірус, здатний перебувати в латентному стані до восьми тижнів, показав негативний результат.

На лайнері люди померли від спалаху хантавірусу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), троє людей померли, як припускають, після спалаху хантавірусу на круїзному лайнері, який плив Атлантичним океаном.

Медики підтвердили один випадок хантавірусу, ще п’ять випадків розслідують, йдеться у повідомленні.

За повідомленням посольства України в Нідерландах, компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна MV Hondius, підтвердила у відповідь на запит українських дипломатів наявність 5 громадян України серед членів екіпажу лайнера.

За наявною станом на зараз інформацією, свідчень про незадовільній стан їхнього здоровʼя немає.

ВООЗ оцінює ризик масштабного поширення хантавірусу як низький. Організація також повідомляла, що передавання цього штаму від людини до людині трапляється рідко, що суттєво відрізняє його від більшості вірусних загроз. Проте географічна розпорошеність пасажирів — по різних країнах — змушує органи охорони здоров’я діяти обережно.

Епідемія хантавірусу могла початися в Аргентині

Надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я на борту судна збігається з різким зростанням кількості випадків хантавірусної інфекції в Аргентині. Місцеві дослідники в галузі громадської охорони здоров’я вважають, що це пов’язано з нещодавно прискореним впливом зміни клімату, пише Independent.

Міністерство охорони здоров’я Аргентини у вівторок повідомило про 101 випадок зараження хантавірусом від червня 2025 року, що приблизно вдвічі більше, ніж за той самий період попереднього року. Вірус Анд, хантавірус, виявлений у Південній Америці, може спричиняти важке і часто смертельне захворювання легенів, відоме як хантавірусний легеневий синдром.

Міністерство підтвердило, що торік майже третина випадків захворювання закінчилися летальним результатом, тоді як середній рівень смертності в попередні п’ять років становив 15%.

Хоча раніше випадки зараження хантавірусом обмежувалися південними районами Патагонії, зараз, за даними Міністерства охорони здоров’я, 83 відсотки випадків припадає на крайню північ Аргентини. У січні міністерство випустило попередження про кілька смертельних спалахів хантавірусу, зокрема в найбільш густонаселеній провінції Буенос-Айрес.

Що таке хантавірус

Хантавіруси — це сімейство вірусів, які можуть спричиняти серйозні захворювання і смерть. Зазвичай вони поширюються гризунами і не передаються від людини до людини. Переважно поширюються тільки через біологічні рідини та тісний контакт.

Ці віруси можуть викликати два синдроми: хантавірусний легеневий синдром і геморагічну лихоманку з нирковим синдромом.

До ранніх симптомів належать втома, лихоманка і м’язові болі.

До симптомів геморагічної лихоманки з нирковим синдромом належать сильні головні болі, болі в спині, нудота, запаморочення.

