Z-патріарх Кирило "благословив" нового міністра оборони РФ на вбивства українців

Z-патріарх запевнив, що молитиметься за Бєлоусова і подарував йому ікону.

Глава РПЦ патріарх Кирило, який підтримує і захоочує агресію РФ проти України, "благословив" нового міністра оборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова і подарував йому ікону.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

Кирило привітав наступника Шойгу у відомому храмі-капищі збройних сил РФ під Москвою (який у Мережі називають "храмом сатани")

Кирило цинічно заявив, що Бєлоусов нібито – "людина по-справжньому воцерковлена – не протокольно, а на переконання, за способом життя".

Z-патріарх запевнив, що молитиметься за Бєлоусова і подарував йому ікону.

"Кривавий патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців. Подарував йому ікону. У цей час єпископ УПЦ МП в Черкасах і далі поминає патріарха Кирила (під час богослужіння. – Ред.)", – прокоментував український журналіст Віталій Червоненко.

Нагадаємо, 12 травня диктатор Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ. Шойгу стане секретарем ради безпеки РФ.

Новим міністром оборони країни-агресорки диктатор призначив економіста Андрія Бєлоусова.

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