"З павичами поговори": Лавров нахамив журналістам, яких не пустили на брифінг

"З павичами поговори": Лавров нахамив журналістам, яких не пустили на брифінг

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відомий своїми емоційними і скандальними висловлюваннями.

У Душанбе, де відбувалося засідання Ради міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав, Лавров нахамив журналістам. Представників ЗМІ не пустили на брифінг.

Про це повідомляє видання "Настоящее время".

Журналіст "Настоящего времени" попросив головного російського дипломата про інтерв'ю. Втім, Лаврову це не дуже сподобалося. Очільник російського МЗС запропонував журналісту поговорити з таджицькими павичами.

Крім Лаврова у саміті взяли участь глави МЗС Таджикистану, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, а також. о. міністра закордонних справ Узбекистану та заступника міністра закордонних справ Туркменістану.

В Душанбе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ, на попытку журналиста нашего канала задать вопрос Лаврову министр иностранных дел России предложил “поговорить с павлинами” pic.twitter.com/vD6BF2ifBS — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) May 13, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федераї Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Він робив спробу виправдати вторгнення РФ в Україну та проведення російськими військами так званої "денацифікації" країни. Своїми словами Лавров спровокував міжнародний скандал, порівнявши Зеленського з Гітлером.

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