З Перемишля відкрили новий залізничний маршрут: українцям стане простіше дістатися до Німеччини

Залізничний вокзал Перемишля / © УНІАН

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Від 31 липня перевізник Leo Express планує виконувати весь нічний маршрут між Перемишлем і Франкфуртом-на-Майні поїздом, без тимчасової автобусної ділянки в Польщі. Рейс пролягає через Краків, Остраву, Прагу та Дрезден.

Про це йдеться в офіційному релізі Leo Express.

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Цей маршрут існує на напрямку Франкфурт — Прага — Перемишль від 25 червня, а з 31 липня має запустити поїзди на всій дистанції.

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Як українцям скористатися маршрутом

Українські пасажири зможуть дістатися рейсу через пересадку в Перемишлі. «Укрзалізниця» повідомила про стиковки з п’ятьма напрямками: Київ — Перемишль, Запоріжжя/Дніпро — Перемишль, Кременчук — Перемишль, Одеса — Перемишль і Київ — Перемишль №89/90.

Перемишль є одним із ключових залізничних вузлів для українців, які прямують до країн Європейського Союзу.

Коли вирушає та скільки коштує

За розкладом Leo Express, поїзд вирушатиме з Перемишля о 12:04 і прибуватиме до Франкфурта о 07:22 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 15:03, а прибуття до Перемишля — на 11:25.

На маршруті мають з’явитися купейні вагони класу Economy Sleeper. У купе може бути від одного до чотирьох пасажирів; вагони матимуть кондиціонер, Wi-Fi, розетки та сніданок, включений у вартість квитка. Також передбачені змішані купе й окремі купе для жінок. Ціна квитка в Economy Sleeper стартує від 37,9 євро.

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Квитки в сидячому класі Economy коштують від 15 євро, у Business — від 24,9 євро.

CEO Leo Express Пітер Келер пояснив, чому компанія розширює маршрут до Перемишля:

«Перемишль — ще одна велика європейська агломерація, яку Leo Express сполучить прямим міжнародним залізничним рейсом. Продовживши маршрут до Перемишля, ми втілюємо бачення створення міжнародних залізничних зв’язків. Перемишль є природними воротами до України та важливим транспортним вузлом на сході Польщі. Цей новий рейс полегшить подорожі для тисяч пасажирів і зміцнить зв’язок між Західною та Східною Європою».

Розклад може змінюватися в окремі дні через інфраструктурні роботи в Німеччині, тому перед поїздкою пасажирам радять перевірити конкретний час відправлення в системі бронювання Leo Express.

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