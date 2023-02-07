З-під руїн у Туреччині врятували двох українців, які вважалися загиблими – посол

У турецькому місті Хатай з-під руїн будинку було врятовано двох громадян України, які вважалися загиблими внаслідок землетрусу.

Про це посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив у Мережі ввечері 7 лютого.

"Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими в турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку", – йдеться в заяві дипломата.

Також читайте Чи можна відвідувати Туреччину після руйнівного землетрусу - відповідь посла України

Він також пообіцяв повідомити згодом деталі історії.

Зауважимо, раніше цього ж дня в українському МЗС повідомили, що під час землетрусу в Туреччині могли загинути двоє громадян України, ще четверо – отримали поранення.

Нагадаємо, в Туреччині та Сирії 6 лютого стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала, який зруйнував сотні будівель. За даними на вечір 7 лютого, внаслідок землетрусу в Туреччині загинули 4544 людей, а поранень зазнали 26721 особа. Щодо Сирії, то там жертвами стали 1782 особи, ще 3749 людей були поранені.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив 7 лютого про запровадження на три місяці надзвичайного стану в 10 провінціях, які постраждали від землетрусу.

Читайте також: