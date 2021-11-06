У Нігерії п'ятого дня пошуків кількість жертв обвалу 21-поверхівки зросла до 43

У Нігерії п'ятого дня пошуків кількість жертв обвалу 21-поверхівки зросла до 43

Одним із загиблих є директор компанії з нерухомості, яка відповідала за будівництво.

У Нігерії п'ятого дня пошуків кількість загиблих внаслідок обвалення під час будівництва 21-поверхової будівлі в Лагосі зросла до 43.

Про це із посиланням на представника нігерійського Червоного Хреста повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що у п'ятницю, 5 листопада, рятувальники витягли тіла ще сімох людей. Одним із загиблих є Фемі Осібона, директор компанії з нерухомості Fourscore Homes, яка відповідала за будівництво.

Тим часом пошуки під завалами продовжуються. Точна кількість людей, які можуть залишатися під уламками, невідома. За словами одного з будівельників, який працював на об'єкті, в момент інциденту на будівництві перебувала сотня робітників.

Більшість ремонтників були молодими людьми з сусідньої Республіки Бенін, які приїхали до Нігерії на заробітки, розповідає Екене Івуозор - будівельник, який вцілів, оскільки у той день не пішов на роботу.

Його 25-річний брат вважається зниклим безвісти. За словами Івуозора, робітникам на будівництві платили близько 5 доларів на день.

У Лагосі, найбільшому місті Нігерії з населенням понад 14 мільйонів людей, розпочалася триденна жалоба. Розслідування щодо причин обвалення триває.

Окрім того, місцева влада наказала провести випробування на структурну цілісність ще двох висотних конструкцій, що будуються в межах комплексу, де сталося обвалення.

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