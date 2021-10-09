З-під завалів дістали тіла жінки та дитини: кількість жертв обвалу будинку в Батумі зросла до восьми

З-під завалів дістали тіла жінки та дитини: кількість жертв обвалу будинку в Батумі зросла до восьми

У зв'язку з трагедією прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня в країні днем жалоби.

Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в Батумі збільшилася до 8 осіб.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, зокрема "Грузія Онлайн".

Зазначається, що сьогодні вдень, 9 жовтня, з-під уламків дістали тіла жінки та маленької дитини.

Нагадаємо, вдень 8 жовтня в Батумі обвалився під'їзд житлового будинку, до пошуково-рятувальної операції задіяні сотні рятувальників. Раніше їм вдалося витягти з-під завалів 7 осіб, шестеро з яких загинули. Одна людина у тяжкому стані перебуває у медустанові.

В рамах розслідування кримінальної справи за фактом обвалення частини будинку затримано трьох осіб.

Як повідомлялося, п'ятиповерховий будинок з надбудовою звели наприкінці 70-х років. Будівля з 12 квартирами обвалилася. Причини інциденту залишаються невідомими. У Міністерстві внутрішніх справ країни найбільш вірогідною версією вважають будівельні роботи, проведені на першому поверсі або в підвалі з порушенням правил.

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