З початку повномасштабного вторгнення до Німеччини переїхали понад 30 тисяч росіян

За час війни росіяни отримали від Німеччини понад 51 тисячу шенгенських віз.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України понад 30 тисяч громадян країни-агресори передали до Німеччини.

Про це пише видання DW.

Повідомляється, що станом зна червень поточного року у Німеччині проживає 301 511 громадян Росії, що на 32 183 більше, ніж наприкінці лютого минулого року, коли російські війська вторглися до України.

"За даними МЗС ФРН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецькі консульства видали громадянам РФ близько 32 тисяч національних віз. Вони видаються для тривалого проживання у ФРН у разі міграції та призначені для кваліфікованих кадрів, студентів або членів родин, що возз'єднуються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що за час війни росіяни отримали від Німеччини понад 51 тисячу шенгенських віз, які дають можливість перебувати у країнах Євросоюзу три місяці.

У МВС ФРН додали, що ще 1665 осіб, які перебувають під загрозою, зокрема опозиціонери та журналісти, отримали гуманітарні візи

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Андреас Шварц закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили України отримають БМП, артилерію та інше обладнання.

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