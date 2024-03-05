З Польщі до Білорусі та РФ: як вантажівками возять продукцію до країн, які під санкціями ЄС

На польсько-білоруському кордоні – жвавий рух. Завантажені ваговози проїжджають тут один за одним. Водії розповідають, що їдуть перевантажувати товар на фури, які далі попрямують до Росії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У бік польсько-білоруського кордону вантажівкам кінця-краю не видно. Це згодом нам розкажуть про затори. Це щонайменше.

Фура за фурою потихеньку під'їжджають. Позаду і ось тут Польща, попереду – Білорусь. І саме звідси туди активно везуть товари. Черга на кілометри. Рушаємо до далекобійників ближче.

Це білоруси. Просять не показувати облич. Розповідають, як налагоджені торгові зв’язки Білорусі та Росії з Європою. Але білоруських чи російських вантажівок не побачити.

Більшість фур на польській реєстрації. Ці ваговози спокійно їдуть Польщею до кордону, а там на Білорусь. Раптом помічаємо, як один з водіїв сам іде до нас.

Анатолій – українець. Каже, так і є: у Білорусі вантаж перевантажують до інших фур, які вже їдуть до РФ. Ці ж ваговози інколи, каже, повертаються порожні, але часто з уже російською продукцією.

“З Росії ввезуть до Білорусі, а з Білорусі до Європи? Так, до Європи. Різні грузи, дуже різні. Що я скажу, я просто не можу багато, що казати. Чи возять зерно – не бачив”, – розповідає Анатолій.

Від себе лише водії зауважують: не везуть вантажі з боєприпасами та зброєю.

Поляки блокують українські фури! Але торгують із Росією?

Те, що активно працює термінал, бачать і поляки, які живуть поряд. Це прикордонне до Білорусі село Корощин.

І хоча більшість фур на польсько-білоруському кордоні не марковані, ТСН зателефонувала до тих фірм, реклама яких зустрічається на тентах. Офіційно коментувати відмовляються. У розмові ж дехто категорично заперечує, що має стосунок до цих перевезень і нібито працює винятково з Європою. Були й такі, що запевняли: бізнес-зв’язків з Росією не мають, а от до Білорусі товар возять. Що з ним далі, мовляв, – не їхня відповідальність.

Нагадаємо, що польські фермери анонсували новий тривалий протест на кордоні з Україною.

Читайте також: